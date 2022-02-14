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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مزحة في المعسكر الطلاب.. الفنان فاروق فلوكس يروي أصل اسمه

فاروق فلوكس
فاروق فلوكس

قال الفنان القدير فاروق فلوكس، إن لقب " فلوكس " الذي إشتهر  به ليس حقيقياً كلقب عائلة، و إسمه الحقيقي هو فاروق توفيق صالح مبارك ، ونشأته الاولى كانت مابين مركزي  مغاغة وبني مزار بمحافظة المنيا. 


وأوضح فاروق فلوكس، في لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أنه في فترة الجامعة قديماً كانت تقام  معسكرات للطلاب صيفية  من كليات مختلفة   لمرسى مطروح وكانت تقام عبر تدشين  خيام ". 


وكشف   أن أحد زملائه في المعسكر  من كلية دار  العلوم  والذي بدى ملامحه وزيه  غريبة بعض الشيء حيث كان يرتدي قبعة طول الوقت وسروال وقبقاب حيث مازحته طوال الوقت كنت بقله : ياأققرع    مما تسبب في ضيقه   حيث قام   بالجري ورائي وقلي يا " فلوكس. 


واصل : قلتله عيب   وأصر على اللقب لما اتغظت منه   يناديني   بيه  وأقيمت جلسة  صلح في المساء بينا  وحولت اللقب وقتها لجلسة فنية على البحر   عملت   جلسات  إسمها الشيخ " فلوكس  " والعساكر   وأعضاء النادي الاهلي وموظفين شركة النصر كانوا بيمروا على الشاطي أثناء  عقد هذا النشاط  وعجبتهم   فأطلق عليا لقب " فلوكس   "  وماعدش  " الشيخ فلوكس ". 


واصل : قلت خلاص  زي بعضه  فلوكس فلوكس  وعندما إنتشر إسمي   وكان زميلي وقتها  توحيد  رامي  نجل  الكبير أحمد رامي    وكنت بتصل بيه مرة أسأل عليه فرد عليا أحمد رامي وسألته عن إبنه قلي  مش موجود أققله مين لما يرجع   قلتله  قله فاروق فلوكس  ..  قلي  إنت فاروق باللام ولا بالدال   ؟!   فلم  أعرف الاجابه   وقلتله  مش عارف   فرد قلي  : فدوكش أحد أسماء الاسد أما فلوكس   فهو نبات في النيل  وماقدرتش  أنسى  الاسم ده من وقتها ". 

فاروق فلوكس اخبار التوك شو محافظة المنيا

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