فاروق فلوكس: «بقالي خمس سنوات قاعد من غير شغل»

كشف الفنان فاروق فلوكس، عن أنه لا يمارس التمثيل منذ خمسة أعوام، ويمكث في المنزل، وذلك رداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له: “هل تشعر بنفس مقولة الراحل فؤاد المهندس عندما قال بقينا زي خيل الحكومة؟”.



وتابع فاروق فلوكس، في لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن :” أنا راجل قدري، وأؤمن بقدر الله، ولو لقيت دلوقتي دور مناسب ليا هعمله”.



وأوضح أن الجيل القديم ممكن يفيد الجيل الجديد: "رغم أني قاعد بقالي خمس سنوات في البيت بس زعلان وأنا مش غني وعايش على معاشي بتاع الهندسة ومن غيره كنت هلوص وعايش بحب الناس وتقديرهم لي ".



واستطرد: “أنا مش بقول كده نوع من الشكوى الفنان الكبير حمزة الشيمي قبل وفاته قالي إحنا بقينا خردة.. وتكريمي كان لجيلي كله.. أنا اشتغلت مع كبار الناس ومنهم الريحاني والمهندس والست عقيلة راتب”.

وكشف أن بعض فناني الجيل الجديد يرفضون الجيل القديم، ولابد من إفادة العصر القديم للحديث قائلاً: "ليه الفنان أسامة عباس ميتكرمش!.. ممكن مش عاوز يشتغل دلوقتي بس على الأقل يتكرم".



وأكمل: “مفيش شغل بيجيني وأنا بكتب وألف وأترجم لكن في الفترة الأخيرة نظري لم يسعفني”.



ووجه نداء للفنان أشرف عبد الباقي قائلاً: " أناشد الفنان أشرف عبدالباقي يعمل مسرحية كتبتها اسمها "عيد ميلاد فؤاد" عن الفنان الراحل فؤاد المهندس".