لسانه متبري منه.. بهذه الكلمات فاروق فلوكس يضف نجله احمد

أجاب الفنان القدير فاروق فلوكس، على سؤال الاعلامية لميس الحديدي، : أحمد ابنك عملك صداع بمشاكله ولالا؟ ، ليرد : " أحمد كويس جداً وفنان كويس أوي وراجل قوي وبيقف جمب أصحابه وعيبه الوحيد إن لسانه متبري منه والناس بتزعل منه ".



تابع فاروق فلوكس، في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON، قائلاً :”بس والله هو إنسان طيب جداً وعندي بنتي يسر فلوكس مخرجة في القناة الثقافية، وست جدعة، ودول الاتنين الي دخلوا الفن والثالثة رفضت وأتجوزت وقعدت في البيت مع زوجها.



وحول النصيحة التي يوجهها لاولاده قال "بلاش تسايروا العصر الحالي بمشاغبه سايروا المباديء والمثل رغم أنها قليلة في مجال الفن الان ولكن يأحمد أنت ويسر التزموا .. ويسر لاتحيد عنها وأحمد إبني لايحيد عن المثل لكن في أوقات بيقول كلام صعب ".