لوكاس مارتينيز أفضل لاعب فى كأس العالم للأندية لكرة السلة

أسدل الستار منذ قليل عن بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة التى استضافتها مصر على صالة الدكتور حسن مصطفى، فى الفترة بين الـ11 من فبراير والـ13 من نفس الشهر.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة السلة عن تتويج لوكاس مارتينيز، لاعب نادى فلامنجو البرازيلى، بجائزة أفضل لاعب فى البطولة.

ونجح فريق فلامنجو البرازيلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره بورجوس الإسباني بنتيجة 62/75، ليتوج بلقب بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في مصر خلال الفترة الأخيرة.

واستضافت مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير الجاري على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

وشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.