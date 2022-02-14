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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلًا.. بيان عاجل من النيابة بخصوص طبيبة المنوفية.. مرض نادر يهدد حياة حمو بيكا وحادث مروع ينهي حياة شاب وفتاة

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية: 

 

الصحة : تسجيل 2131 حالة بفيروس كورونا.. و57 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 2310 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 387700 حتى اليوم.

 

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة طبيبة بالمنوفية

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في وفاة الطبيبة ألاء في محافظة المنوفية، والتي لم تتوصل حتى الان إلى كشف ملابسات كيفية وفاة الطبيبة ( آلاء ) بالمنوفية في الثامن من شهر فبراير الجاري، ولم تقطع بقتلِها أو إقدامِها على الانتحار.

 

حسام حسني: إضافة دواء جديد من فايزر في بروتوكول كورونا خلال أسبوعين

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن مصر ستوصل لمرحلة ثبات الاعداد خلال الأسبوعين القادمين.

 

بعد إصابته بمرض نادر.. 8 مضاعفات خطيرة تهدد حياة حمو بيكا.. تفاصيل

أعلن حمو بيكا عن إصابته بمرض نادر يصيب الأمعاء وهو مرض كورون الذي يسبب يؤدي إلى آلام في البطن وإسهال شديد وإرهاق وفقدان الوزن وسوء التغذية.

 

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

لقى شاب وفتاة مصرعهما واصابه اخرى اثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكي بطريق جمصة المنصورة في محافظة الدقهلية. ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد بمصرع شاب ويدعى عمرو كامل ٢٢ عاما وفتاة تدعى سلمى مهران واصابة صديقتها ميرنا السقعان بإصابات خطيرة أثناء عودتهم من جمصة

 

الاتجار في الأثار.. محطة جديدة لـ حسن راتب وعلاء حسانين أمام الجنايات

وتستمع محكمة الجنايات اليوم الإثنين إلي مرافعة دفاع متهمين في محاكمة حسن راتب رجل الأعمال وعلاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت و21 آخرين في قضية الاتجار في الآثار الكبرى

 

"مازالت حرجة ونسألكم الدعاء" .. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

كشفت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها ، بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلة: "الحالة ما زالت حرجة والوضع غير مستقر .. دعواتكوا معانا".

 

بجامل ناس.. فضل شاكر يحقق ربع مليون مشاهدة في ساعات قليلة

حقق الفنان فضل شاكر ، ربع مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في الساعات الأولى من طرح أغنيته الجديدة بجامل ناس عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

 

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

يستهل فريق الأهلي مشواره في الحفاظ على لقبه في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، عندما يلعب أمام الهلال السوداني. ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الهلال السوداني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب الهلال.

 

الولايات المتحدة ترفع تقديرات القوات الروسية على حدود أوكرانيا إلى 130 ألفا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة رفعت تقديراتها بشأن عدد القوات الروسية على حدود أوكرانيا من 100 ألف إلى 130 ألف جندي.

 

وسط تهديدات الغزو الروسي.. ارتفاع كبير في أسعار برميل النفط

اقترب سعر برميل النفط بالولايات المتحدة، اليوم الإثنين، لـ 100 دولار للبرميل الواحد، وذلك وسط تقارير عن اقتراب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا.

 

لتهدئة التوتر مع روسيا.. رئيس أوكرانيا يدعو بايدن لزيارة كييف

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة كييف في الأيام المقبلة وقال إن هذه الزيارة يمكن أن تساعد في تهدئة التوترات.

 

التحالف العربي يوجه نداء عاجل بشان العمليات في اليمن

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، عن استخدام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية.

 

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