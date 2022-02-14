وسط تهديدات الغزو الروسي.. ارتفاع كبير في أسعار برميل النفط

اقترب سعر برميل النفط بالولايات المتحدة، اليوم الإثنين، لـ 100 دولار للبرميل الواحد، وذلك وسط تقارير عن اقتراب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة رفعت تقديراتها بشأن عدد القوات الروسية على حدود أوكرانيا من 100 ألف إلى 130 ألف جندي.

فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة كييف في الأيام المقبلة مؤكدا إن هذه الزيارة يمكن أن تساعد في تهدئة التوتر مع روسيا.



وقال المكتب الرئاسي، إن زيلينسكي شكر بايدن على دعمه ودعاه لزيارة أوكرانيا خلال المحادثة الهاتفية اليوم الأحد.



ونقل المكتب الرئاسي عن زيلينسكي قوله: 'أنا مقتنع بأن وصولك إلى كييف في الأيام المقبلة ،أمر حاسم لاستقرار الوضع، وسيكون إشارة قوية تسهم في وقف التصعيد'.

وقال البيان إن زيلينسكي أبلغ بايدن أنه من المهم أن تتلقى كييف ضمانات أمنية من واشنطن.

