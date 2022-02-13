CNN: رئيس أوكرانيا طلب دعما عسكريا إضافيا من بايدن

طلب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، من الرئيس الأمريكي جو بايدن مزيدًا من الدعم العسكري والمالي، كما دعاه لزيارة أوكرانيا، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وقال مسؤول أوكراني لشبكة CNN الأمريكية، تم إطلاعه على المكالمة، أن الرئيس الأوكراني اقترح على بايدن أفكارا ملموسة لتقليل التهديد الروسي لأوكرانيا.

وأضاف أن ذلك شمل دعو زيلينسكي واشنطن لتقديم دعم عسكري أكبر إلى أوكرانيا، بما في ذلك توفير المزيد من الأسلحة المتقدمة.

كما أكد الرئيس الأوكراني حاجة بلاده إلى حزمة مساعدات اقتصادية قوية، وشدد لنظيره الأمريكي على أن الدعم الاقتصادي القوي، سيُظهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب يقف مع أوكرانيا، وأن تأثير تصعيد بوتين لن يؤتي ثماره.

وحسب المسؤول الأوكراني، طلب زيلينسكي من بايدن زيارة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن ، لكن لم يكن هناك رد إيجابي من بايدن.

فيما يقول مسؤولون أدمريكيون إن زيارة بايدن إلى أوكرانيا أمر مستبعد للغاية، وفقا للشبكة الأمريكية

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض في بيان: "تحدث الرئيس جو بايدن اليوم مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.. واتفق الزعيمان على أهمية الاستمرار في اتباع الدبلوماسية والردع ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا".

وجدد بايدن تأكيده، التزام أمريكا بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، موضحا أن أمريكا سترد بسرعة وحزم مع حلفائها على أي عدوان روسي ضد كييف.