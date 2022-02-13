استطلاع رأي:13٪ من الأمريكيين يؤيدون الحرب ضد روسيا في أوكرانيا.. و55٪ يرفضون

كشف استطلاع جديد للرأي أن الأمريكيين يعارضون بشدة إرسال جنود أمريكيين لمحاربة روسيا دفاعًا عن سيادة كييف.

وأظهر استطلاع أجرته YouGov، أن 13٪ فقط من البالغين الأمريكيين يعتقدون أن نشر قوات أمريكية لمحاربة الروس في أوكرانيا سيكون “فكرة جيدة”، و17٪ الأمريكيين يفضلون الانسحاب من الناتو على الدخول في حرب مع الجيش الروسي.

ووجد الاستطلاع أن 55٪ من الأمريكيين يعتقدون أن إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا سيكون “فكرة سيئة”، بينما 33٪ غير متأكدين.

تأتي نتائج الاستطلاع، في الوقت الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو بفرض عقوبات شديدة على موسكو - ولكن ليس نشر قوات - إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وأكد مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن روسيا في وضع يمكنها من شن هجوم على أوكرانيا في أي لحظة.

وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إن أمريكا لا يمكنها التنبؤ بموعد بدء الحرب في أوكرانيا، موضحا: "لا يمكننا التنبؤ باليوم تحديدا، لكننا نقول إننا في الفترة التي يمكن أن تشن فيها روسيا هجوما وعملية عسكرية كبيرة ضد أوكرانيا في أي يوم".

وأضاف: "هذا يشمل الأسبوع المقبل حتى نهاية الأولمبياد. بالطبع هذا قد يحدث بعد الأولمبياد، أو قد تختار روسيا طريق الدبلوماسية وهذا لا يزال ممكنا".

ورجح أن الغزو الروسي قد ينطلق بعد الألعاب الأولمبية التي تختتم في 20 فبراير، وأن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال تعتبر من الممكن أن "تختار روسيا مسارا دبلوماسيا".

وتابع أن الطريقة التي تحشد بها روسيا قواتها عند حدود أوكرانيا تشير بوضوح إلى إمكانية أن تتخذ موسكو خطوات عسكرية واسعة ضد أوكرانيا في القريب العاجل، مبديا استعداد واشنطن للرد على ذلك "على نحو حازم وموحد مع الحلفاء والشركاء".

وأكد سوليفان أن الولايات المتحدة تعد قائمة من النخب الاقتصادية الروسية، لفرض عقوبات ضدها حال تصعيد الوضع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، أكد جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أنه لا يمكنه تأكيد التقارير التي تفيد بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا يوم الأربعاء.

وقال كيربي في مقابلة مع فوكس نيوز: "لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير”.

وأضاف أن أمريكا تعتقد أن "عملًا عسكريًا كبيرًا يمكن أن يحدث في أي يوم الآن".

وتابع: "لقد كنا شفافين للغاية مع القيادة الأوكرانية بشأن وجهات نظرنا وما نراه".