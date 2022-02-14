موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

يستهل فريق الأهلي، مشواره في الحفاظ على لقبه في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، عندما يلعب أمام الهلال السوداني.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الهلال السوداني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب الهلال.

ويلعب الأهلي مباراته أمام الهلال السوداني، الجمعة المقبل 18 فبراير، على ملعب الهلال وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويشارك الأهلي، في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة الهلال والمريخ من السودان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب إفريقي.

وكشف الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc:" قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي صرف مكافأة إجادة فورية للاعبي الفريق الأول عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة وحصد برونزية مونديال العالم للأندية بالإمارات.



وكشف مصدر مسئول لبوكس تو بوكس، أن المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة عقد جلسة مع الخطيب بعد اللقاء وتشاور معه حول مكافأة الإجادة بعد المستوي الجيد الذي ظهر عليه اللاعبين أمام بطل السعودية.



وأضاف المصدر أن الخطيب وافق على طلب خالد مرتجي بصرف قدرها 2000 دولارا لكل لاعب مكافأة إجادة بخلاف ما تنص عليه لائحة الفوز بميدالية برونزية في مونديال الأندية .



وأشار المصدر ان اللائحة تنص علي حصول كل لاعب علي مبلغ 170 ألف جنبه حال الفوز بالميدالية البرونزيه في بطولة كأس العالم للأندية .



ويواصل الأهلي تدريباته غدًا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفى سياق متصل كشف طه إسماعيل نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أنه لم يهاجم موسيماني مدرب الأهلي قائلا: "لم اهاجم موسيماني لكنى انتقدت بعض قراراته بسبب مشاركة البدلاء في كأس الرابطة، أنا أحب الأهلي وانتقد لصالح الفريق والكيان".



وتابع إسماعيل في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "مباراة الأهلي والهلال كانت أعظم مباريات الفريق في مونديال الأندية، تطور الأداء بفضل اختيار التشكيل، عبد القادر لاعب مميز ولا يجب أن يجلس بديلا، وشريف مهاجم واعد".



وصرح: "موسيماني أجاد في كأس العالم للأندية، ويستحق أن نوجه له الشكر، المدرب يريد الأهلي والأهلي يريد موسيماني، إذا لا داعي للمماطلة وطول المفاوضات، أتوقع أن تنتهي المفاوضات قريبا، وكل المفاوضات في العالم تأخذ وقتها، لكن الأهلي يحتاج مزيدا من الاستقرار".



وعن أفضل اللاعبين في كأس العالم للأندية قال: "ياسر إبراهيم لاعب متكامل هجوميا ودفاعيا، سجل في صن داونز وسجل في الوداد وسجل في المريخ وكلها أهداف مهمة في أوقات قاتلة، وكلها أهداف بالرأس بجانب مستواه الدفاعي".



وواصل: "سجل هدفين في الهلال، هو يجيد ضربات الرأس وأصبح مفتاح هجومي مميز في الكرات الثابتة، وعوض بعض النقص الذي يعاني منه مهاجمي الأهلي في ضربات الرأس".

كما قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc، إن الأهلي أقنع في مونديال الأندية وحقق إنجازا يشرف المصريين.



وتابع شبانة أن الأهلي يواصل خطواته بقوة نحو العالمية، لقطة طلب كانتي مقابلة ديانج لها دلالتها، وموسيماني يحقق نجاحات كبيرة".



وواصل شبانة: "السيد طارق قنديل عضو مجلس الإدارة قال أن القرار في يد الخطيب ويقصد بالطبع التجديد لموسيماني وأنا متأكد ان هذه النجاحات التي يحققها المدرب تقربه من التجديد".



وأكمل: " لقبين في دوري الأبطال، وبرونزيتين في المونديال الصغير، والسوبر أفريقي، وكأس مصر، كل هذه الألقاب وموسيماني لم يكمل بعد موسمه الثاني مع الأهلي، ليضع مجلس الأهلي أمام مسئولياته في التجديد للمدرب الجنوب أفريقي بأسرع وقت ممكن".

وقال أيضا الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc:" طالب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول من اللاعبين ضرورة غلق صفحة مباراة الهلال السعودي ومونديال الأندية وانهاء الاحتفالات لأن المركز الثالث أصبح في سجلات التاريخ .



وأكد موسيماني للاعبين أن الفريق سيبدأ في المنافسة في بطولة جديدة وهو إمام تحدي كبير نحو الاحتفاظ باللقب الإفريقي والذي سيكون مطلب جماهيري خلال الفترة المقبلة.



وتابع شبانة: "شدد الجنوب افريقي على صعوبة مواجهة الهلال السوداني خاصة أنها تأتي بعد نشوة الانتصارات والحصول على المركز الثالث في مونديال الأندية

وواصل: "حذر موسيماني اللاعبين من الإفراط فى الفرحة وعدم استمرارها على تركيزهم حتي موعد مباراة الهلال السوداني لأنها ضربة البداية في دوري ابطال افريقيا وبوابة عودتنا من جديد إلي مونديال الأندية.



وأتم شبانة: "كما طلب الجنوب افريقي من الجهاز المعاون له تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة ورفع معدلات اللياقة البدنية والتأهيلية لاسيما في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق".

واختتم "هناك حيرة لدى موسيماني بعد اكتمال شفاء المغربي بدر بانون مدافع الفريق وانتظامه في التدريبات الجماعية واقترابه من المشاركة وسيكون هناك صراع بين 4 لاعبين في الدفاع مثل أيمن أشرف وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمد عبدالمنعم بجانب الثنائي رامي ربيعه ومحمود متولي .



وواصل: "سوف يحدد الجنوب افريقي موقفه من اختيار الثتائي في الدفاع خلال الفترة المقبلة للوقوف علي مستواه الفني والبدني بعد غيابه بسبب مضاعفات كورونا