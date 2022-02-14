الجزائر.. اضطراب في الطقس وسقوط أمطار رعدية وثلوج

وجهت هيئة الأرصاد الجوية بالجزائر، اليوم الاثنين، تنبيه يفيد بتساقط أمطار رعدية تصل إلى 25 ملم محليا.

وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، قالت الهيئة إن بداية تساقط الأمطار ستكون في تمام الساعة السادسة مساء حتى صباح غد الثلاثاء على الأقل، لافتة إلى أن الولايات المعنية هي بجاية، تيزي وزو، المدية، والبليدة.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، عودة سقوط الأمطار والثلوج من خلال قدوم اضطراب جوي مساء اليوم الإثنين. محمّل بهواء بارد بسبب منخفض للضغط الجوي.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين قدوم اضطراب جوي مساء الإثنين محمل بهواء بارد يؤدي إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر متبوع بانخفاض في درجات الحرارة على جميع الولايات الشمالية بالجزائر.

وأضافت أن الاضطراب الجوي والأمطار ستخص في البداية الولايات الوسطى والغربية، حيث ستكون الكمية كبيرة تتعدى 50 ملم محليا وتكون أحيانا متفرقة خاصة على ولايات مستغانم، وهران، تيارت ، الشلف، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، و بجاية .

وينتقل الاضطراب صباح الثلاثاء إلى المناطق الشرقية على غرار تبسة ، عنابة، باتنة ، سوق اهراس، قسنطينة، ليعود الاستقرار إلى الولايات الغربية تدريجيا بداية من يوم الأربعاء.

كما سيكون الاضطراب الجوي مرفوقا بتساقط للثلوج على المرتفعات الوسطى و الشرقية التي يزيد علوها عن 1000 متر بداية من ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، على غرار مرتفعات خنشلة، باتنة، سطيف، والبويرة.