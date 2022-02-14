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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير أوكراني: يمكننا التخلي عن الانضمام إلى الناتو.. وبريطانيا تعلن موقفها

علم أوكرانيا
علم أوكرانيا

قال السفير الأوكراني في بريطانيا، فاديم بريستايكو، إن كييف قد تتخلي عن فكرة انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لمنع نشوب حرب مع روسيا.

وردا على سؤال صحفي حول احتمال تخلي أوكرانيا عن خططها للانضمام لحلف الناتو من أجل إحلال السلام في أوروبا قال بريستايكو في حديثه لإذاعة "بي بي سي-5": "يمكننا خاصة عندما نتعرض للتهديد والتخويف والدفع على القيام بذلك"، وفقًا لما نقلته "روسيا اليوم".

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من جانبه، قال وزير الدولة بوزارة الدفاع البريطانية، جيمس هيبي، اليوم الاثنين، إن لندن ستدعم أي قرار تتخذه أوكرانيا بشأن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وذكر هيبي لشبكة “سكاي نيوز”: “إذا قررت أوكرانيا أنها ستعرض عدم الانضمام إلى الحلف، فإننا ندعم ذلك، وهذا أمر يقرره الأوكرانيون”.

وأضاف: “وبالمثل إذا أرادت أوكرانيا التمسك بموقفها، وقالت إنها ترغب في الانضمام إلى الحلف في المستقبل، فسنؤيد ذلك أيضًا، لأن هذا هو ما تعنيه السيادة وهذا ما نسانده”.

وكان متحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن مساعي الانضمام لحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي منصوص عليها في دستور البلاد، وستظل أولوية مطلقة.

أوكرانيا روسيا الناتو حلف شمال الأطلسي أزمة أوكرانيا وروسيا

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