السيسي عن مؤتمر المناخ المقبل: قرارات موضوعية متوازنة وعادلة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتمنى خلال مؤتمر المناخ الذى سيتم فى مصر، أن يصدر قرارات موضوعية متوازنة و عادلة، حتى لا تدفع القارة الأفريقية مرتين الفتورة.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، أن 400 مليار دولار، لتقديم حياة كريمة للمواطنين.



وأشار إلى أن الدولة فى بعض الأوقات كانت تتخذ قرارات اقتصادية، كانت لا تلقى قبولا لها فى البداية، ولكن بعد المشروعات و الإنجازات التى تتم الجميع شاهد الفارق.



ولفت إلى أن هناك عدم استقرار فى القارة، و هناك إرهاب، ومشكلات كثيرة، ولذلك علينا أن ننظر لـ افريقيا.



