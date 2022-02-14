السيسي: المواطن المصري تحمل الكثير من الصعاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البنية الأساسية للقارة الأفريقية تحتاج الكثير، من أجل أن تلقى رضاء المواطنين بالقارة، مشيرًا إلى أن مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية انفقت 400 مليار دولار من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، أن الدولة عندما كانت تتخذ قرارات اقتصادية من أجل الإصلاح " كان المواطن المصري ليس لديه استعداد، للتجاوب، ولكن عندما شهد النتائج تحمل الآثار الاقتصادية الصعبة".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتمنى خلال مؤتمر المناخ الذى سيتم فى مصر، أن يصدر قرارات موضوعية متوازنة و عادلة، حتى لا تدفع القارة الأفريقية مرتين الفتورة.



ولفت إلى أن هناك عدم استقرار فى القارة، و هناك إرهاب، ومشكلات كثيرة، ولذلك علينا أن ننظر لـ افريقيا.