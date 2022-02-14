نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات الوحدة المحلية فى مشتهر بطوخ

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية لقطع الأراضي بالوحدة المحلية في مشتهر بمركز طوخ المقترحة لإقامة مشروعات عليها.



جاء ذلك بحضور سمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ ورضا قنديل رئيس الوحدة المحلية بمشتهر.



واستهلت نائب المحافظ، جولتها بتفقد مبنى الوحدة الصحية بمشتهر وتوجهت إلى جمعية تنمية المجتمع المحلي، حيث تبين وجود أنشطة صناعة منها (الألبان وصناعة الملابس الجاهزة).



كما تفقدت قطعة أرض 1200م بناحية مشتهر صدر لها قرار تخصيص لإقامة مدرسة ثانوي ولم يتم التنفيذ، ومكتب بريد وتموين بالمركز.

وزارت ريان مركز تدريب و تدوير المخلفات الزراعية، موجهة بسرعة كتابة بيان عمل المركز من عدمه.

واختتمت جولتها بتفقد مركز شباب مشتهر وتبين وجود أنشطة عديدة تعمل بالمركز كما تبين وجود مبنى لقاعة كانت مستأجرة وسيتم دراسة إقامة مشروعات بها تخدم القرية.