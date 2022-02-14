الغنى لازم يعطى الفقير.. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للعالم

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، وتحدث عن عقد مصر لـ مؤتمر المناخ، وطالب العالم بالنظر لـ افريقيا.

الغنى لازم يعطى الفقير.. السيسي يوجه رسالة عاجلة للعالم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن البترول و الغاز يساوي المال، ولذلك لا يجب أن يتم حرمان افريقيا من الأموال، وذلك بعد أن قامت بعض الشركات العاملة فى هذا المجال بـ الحصول على هذا المال، وأصبحت غنية، وظل القارة الأفريقية فقيرة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، أنه فى الوقت الذى أصبح للقارة الفرصة ان تصبح غنية، تطالب القارة بعدم استخراج البترول و الغاز.

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قال الرئيس السيسي:" قدراتنا كدول إفريقية قدرات متواضعة "، معقبًا :" البترول والغاز يساوي المال طب انت دلوقتي بتحرمني من المال المتاح ليا في أرضي بعد أنت ما أخدت الكلام ده على مدار السنوات الي فاتت واتغنيت وانا لسه زي ما أنا فقير وكلامي ده على الدول الإفريقية ولما الفرصة جاتلي تقولي مطلعش بقا".



وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس ٢٠٢٢ في دورته الخامسة.:" لازم الغني يطلع يدي الفقير "، تابع:" احنا لما الجائحة بدأت العالم كله تصور إن هي نهاية الدنيا لكن احنا متصورناش إنها نهاية الدنيا لأن احنا عارفين إن الدنيا مش هتنتهي بالطريقة دي وعارفين إن قدرات الإنسان العلمية وعقله الجبار الذي وهبه الله له دونًا عن باقي المخلوقات قادر على التغلب على أي أمر ".

الرئيس السيسى: مشروع حياة كريمة يكلف الدولة 40 مليار دولار





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروع حياة كريمة سيكلف الدولة 40 مليار دولار من أجل وضع مصر على الطريق الصحيح.

وأضاف أن تكلفة مشروعات البنية التحيتة فى مصر تكلف 400 مليار دولار، وذلك خلال 7 سنوات ماضية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، أن الدولة فى بعض الأوقات كانت تتخذ قرارات اقتصادية، كانت لا تلقى قبولا لها فى البداية، ولكن بعد المشروعات و الإنجازات التى تتم الجميع شاهد الفارق.

الرئيس السيسي: أسباب تاريخية وراء تأخر أفريقيا.. ولا يمكن أن نظل ندفع الثمن | فيديو





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يأمل من فعاليات معرض مصر الدولي للبترول أن تحدث فارقا في قارة افريقيا ، من حيث الموضوعات المختلفة المطروحة بين الحضور في مجالات الطاقة .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول " ايجيبس 2022 " : " أفريقيا بسبب أسباب تاريخية كانت دائما متأخرة ، ولا يمكن أن نظل ندفع ثمن ذلك .

أمانى أبو زيد: السوق الإفريقي الموحد للطاقة سيكون الأكبر عالميا في 2040





قالت الدكتورة أمانى أبو زيد مفوضة الطاقة بـ أفريقيا، إن الإتحاد الأوروبي هو أحد أهم وأكبر الشركاء للقارة الإفريقية، مشيرة إلى أنه فى يونيو الماضي تم إطلاق السوق الإفريقي الموحد للطاقة، معقبة: “بحلول عام 2040 سيكون أكبر سوق عالمي لتبادل الطاقة بالعالم”.

وأضافت “ابو زيد” خلال، كلمتها أثناء افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يقوم بالربط بين مناطق الإنتاج والإحتياج من خلال شبكات نقل عملاقة.

وزير البترول: نعمل على مبادرة تعبر عن إفريقيا خلال مؤتمر المناخ في مصر





قال المهندس طارق الملا، وزير البترول: "ندرس لإعداد مبادرة تكون في إطار إفريقيا خلال مؤتمر المناخ في مصر، وتعطي لها الوقت المناسب والكافي للتحول الطافي، مع مراعاة الظروف اللازمة وتعظيم الاستفادة من مواردهم الطبيعية".

وأضاف "الملا"، خلال كلمته بمؤتمر "إيجبس 2022" بحضور الرئيس السيسي، أن هناك دول إفريقية كثيرة لديها الموارد الطبيعية ولكنها لا تستطيع الاستفادة بها، وخاصة الغاز الطبيعي، موضحا أنه تم بالفعل التنسيق مع المفوضية والأفارقة، بحيث يتم العمل بالتنسيق مع اللجنة العليا.

الملا: مؤتمر المناخ القادم في مصر فرصة لتوحيد جهود القارة الأفريقية| فيديو





أكد الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية توحيد الجهد، وصوت القارة الأفريقية في قمة المناخ القادمة في مصر، منوها على التزام مصر وأفريقيا بكافة اشتراطات باريس فيما يخص المناخ.

وأشار الدكتور طارق الملا ، خلال كلمته بجلسة حوارية بمعرض مصر الدولي للبترول ، إلى أن افريقيا تعد أقل القارات المسببة في الانبعاثات الضارة ، سواء من ناحية الكم ، أو عدد السكان ، ومن هنا تبرز مسؤولية القارة في قمة المناخ ، ودورها ، موضحا التباين الكبير بين دول القارة في البنية التحتية للطاقة .

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قال الرئيس التنفيذي لـ وكالة الطاقة الدولية، إن أفريقيا لا تتحمل العبء الضخم بشأن الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن 4% ليس لديهم القدرة فى الحصول على الكهرباء.

وأضاف خلال، كلمته أثناء افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أفريقيا تمتلك نعمة كبيرة وهى الطاقة الشمسية، التى من الممكن أن يتم استغلالها.