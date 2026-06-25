وزير البترول يستعرض أمام رئيس برلمانية حماة الوطن نتائج استراتيجية تطوير القطاع

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، النائب الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار تعزيز التواصل والتنسيق مع القوى السياسية والهيئات البرلمانية لدعم خطط التنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء الذى حضره اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمى، استعرض الوزير أبرز نتائج استراتيجية الوزارة، والتي شملت سداد مستحقات الشركاء، وتنشيط أعمال البحث والاستكشاف، وجذب إستثمارات جديدة، وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنفيذ خطوات متسارعة لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية المصرية.

وأكد الوزير على أهمية التكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والرقابية لدعم جهود الدولة في تحقيق أمن الطاقة وتعزيز مساهمة قطاعي البترول والتعدين في الاقتصاد الوطني، مشيداً بالدور الذي تقوم به الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في دعم القضايا الوطنية.

من جانبه، أشاد النائب أحمد العطيفي بما تحقق من نتائج إيجابية في قطاعي البترول والتعدين خلال الفترة الأخيرة، وما تشهده الوزارة من تحركات فعالة لاستعادة زخم الاستثمارات وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وفي ختام اللقاء، قدّم النائب الدكتور أحمد العطيفي، درع حزب حماة الوطن إلى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.