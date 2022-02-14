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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي: أسباب تاريخية وراء تأخر أفريقيا.. ولا يمكن أن نظل ندفع الثمن | فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أنه يأمل من فعاليات معرض مصر الدولي للبترول أن تحدث فارقا في قارة افريقيا ، من حيث الموضوعات المختلفة المطروحة بين الحضور في مجالات الطاقة .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاح معرض مصر الدولي " ايجيبس 2022 " : " أفريقيا بسبب أسباب تاريخية كانت دائما متأخرة ، ولا يمكن أن نظل ندفع ثمن ذلك .

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس ٢٠٢٢ في دورته الخامسة.

وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من السادة وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

ويعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط".

السيسي إفريقيا الطاقة

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