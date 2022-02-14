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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمانى أبو زيد: السوق الإفريقي الموحد للطاقة سيكون الأكبر عالميا في 2040

الدكتورة أمانى أبو
الدكتورة أمانى أبو زيد مفوضة الطاقة بـ أفريقيا،

قالت الدكتورة أمانى أبو زيد مفوضة الطاقة بـ أفريقيا، إن الإتحاد الأوروبي هو أحد أهم وأكبر الشركاء للقارة الإفريقية، مشيرة إلى أنه فى يونيو الماضي تم إطلاق السوق الإفريقي الموحد للطاقة، معقبة: “بحلول عام 2040 سيكون أكبر سوق عالمي لتبادل الطاقة بالعالم”.

وأضافت “ابو زيد” خلال، كلمتها أثناء افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يقوم بالربط بين مناطق الإنتاج والإحتياج من خلال شبكات نقل عملاقة.

وتابعت: “أشرف بأن إطلاق هذا المشروع تم تحت الرئاسة المصرية للجنة الوزارية الإفريقية.. والإهتمام أيضا بالنقل الجماعي بمدن المشروع الإفريقي للسكك الحديد لربط المدن الإفريقية بعضها البعض من خلال وسائل نظيفة”.

الدكتورة أمانى أبو زيد مفوضة الطاقة بـ أفريقيا الاتحاد الأوروبي الرئيس عبد الفتاح السيسي إيجبس 2022

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