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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت يوسف : نجاح مصر بمجال الطاقة جعل العالم ينظر لها بموضوعية

حقل ظهر
حقل ظهر

كشف الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، أهمية مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، وقال إن النسخة الحالية من المتوقع أنها تتجه لـ المناخ، و تأثيراته فى العالم، ودور مصر الريادي فى المنطقة.

وأضاف نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن مصر لها تأثير فى مجال الطاقة، و فى مجالات متعددة، وأن الوضع الاقتصادي بمصر اعطى لها الريادة، ولفت نظر جميع الدول لها.

وأشار إلى أنه بعد المشروعات التى تتم أصبحت مصر منارة لدول أفريقيا بالكامل، وأن "إيجبس 2022" يوضح أن مصر دولة منيرة لـ افريقيا.

وأوضح أن مصر قامت بدور كبير فى مجال الطاقة، وذلك بعد أن أصبحت مركز إقليمى للغاز الطبيعي، و دولة مؤثرة فى امداد دول أوروبا من الغاز الطبيعي " المثار"، وبعد أن أصبحت دولة لديها اكتفاء ذاتى من المنتجات البترولية.

وكشف أن العالم بالكامل ينظر لـ مصر نظرة موضوعية بعد الإنجازات الكبيرة فى مجال الطاقة.
 

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