الملا: قمة المناخ صوت أفريقيا يخرج من مصر..وإنفاق 20 مليار جنيه سنويًا لتوصيل الغاز للمنازل

ألقى الدكتور طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية كلمة بفعاليات افتتاح معرض مصر الدولي للبترول “ إيجيبس 2022 " ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وإليكم أبرز عناوين الأخبار :