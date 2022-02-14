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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الملا: قمة المناخ صوت أفريقيا يخرج من مصر..وإنفاق 20 مليار جنيه سنويًا لتوصيل الغاز للمنازل

وزير البترول
وزير البترول

ألقى الدكتور طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية كلمة بفعاليات افتتاح معرض مصر الدولي للبترول “ إيجيبس 2022 " ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وإليكم أبرز عناوين الأخبار : 

الملا عن قمة المناخ: صوت أفريقيا يخرج من مصر

وزير البترول: نعمل على مبادرة تعبر عن أفريقيا خلال مؤتمر المناخ في مصر

وزير البترول: تصدير الغاز المصري إلى الأردن وسيصل إلى لبنان قريبا

الملا: مؤتمر المناخ القادم في مصر فرصة لتوحيد جهود القارة الأفريقية| فيديو

البترول: إنفاق 20 مليار جنيه سنويًا لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل

الملا: صادرات قطاع البترول ارتفعت فى عام 2021 إلى 13 مليار دولار

الملا : معرض مصر الدولي للبترول أصبح قبلة مهمة على الأجندة الدولية للطاقة | شاهد
وزير البترول: إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035
 

 

وزير البترول توك شو طارق الملا الرئيس السيسي قمة المناخ

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