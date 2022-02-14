الملا: قمة المناخ صوت أفريقيا يخرج من مصر..وإنفاق 20 مليار جنيه سنويًا لتوصيل الغاز للمنازل

ألقى الدكتور طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية كلمة بفعاليات افتتاح معرض مصر الدولي للبترول “ إيجيبس 2022 " ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وإليكم أبرز عناوين الأخبار :
الملا عن قمة المناخ: صوت أفريقيا يخرج من مصر
وزير البترول: نعمل على مبادرة تعبر عن أفريقيا خلال مؤتمر المناخ في مصر
وزير البترول: تصدير الغاز المصري إلى الأردن وسيصل إلى لبنان قريبا
الملا: مؤتمر المناخ القادم في مصر فرصة لتوحيد جهود القارة الأفريقية| فيديو
البترول: إنفاق 20 مليار جنيه سنويًا لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل
الملا: صادرات قطاع البترول ارتفعت فى عام 2021 إلى 13 مليار دولار
الملا : معرض مصر الدولي للبترول أصبح قبلة مهمة على الأجندة الدولية للطاقة | شاهد
وزير البترول: إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035