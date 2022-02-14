البترول تمنح 4 رخص جديدة لتموين السفن بالوقود

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول، “ايجبس ٢٠٢٢”، نتيجة المناقصة العالمية لنشاط تموين السفن بالوقود بعد الانتهاء من تقييم العروض المقدمة.

وقال إنه تم إسناد ٤ رخص للنشاط لثلاث شركات في موانيء البحرين المتوسط والأحمر، بواقع رخصتين لتموين السفن بالوقود في البحر المتوسط لكل من شركة مينرفا لتموين السفن وشركة بنينسولا، كما حصلت شركتا مينرفا وكورال انرجي على رخصتي النشاط في منطقة البحر الأحمر .



يشار إلى أن المناقصة العالمية تم طرحها في ابريل الماضي وتقدم لها ١٠ شركات عالمية في مجال تموين السفن وتم تقييم العروض من قبل لجنة متخصصة من قطاع البترول و وزارة النقل وهيئتا قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .



وَأكد الملا أن منح هذه الرخص يأتي في إطار التوجه نحو تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وسعيا لتصبح مركزا رائدا في مجال تموين السفن بالوقود في ضوء الإمكانيات الواعدة التي تدعم ذلك، حيث يمثل منح هذه الرخص لشركات عالمية احد اوجه الاستفادة من موقع مصر المتميز وبنيتها الأساسية، موضحا أنه تم إجراء دراسة مشتركة بالتعاون بين قطاعي البترول والنقل وهيئتا قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل استثمار هذه المقومات في دعم إقامة نشاط ناجح لتموين السفن.