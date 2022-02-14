"الغرفة التجارية": الفاتورة الإلكترونية في مصلحة الدولة والتاجر والمواطن

دشنت الغرفة التجارية بالإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد عثمان، برنامج التدريب على الفاتورة الإلكترونية بالغرفة، وذلك في إطار برنامج الدولة للرقمنة التكنولوجية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح إبراهيم خميرة نائب أول رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، بدء برنامج التدريب على الفاتورة الإليكترونية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، وذلك بمقر الغرفة التجارية.

وقال خميرة، أن الغرفة حريصة على تطبيق جميع أعضاءها للفاتورة الإليكترونية، مشيرا إلي أنها فى مصلحة الدولة والتاجر والمواطن والتي تهدف إلى تحقيق ميثاق الثقة بين الأطراف الثلاثة.

وشدد نائب رئيس الغرفة، على أنه لا بديل فى المستقبل عن تطبيق الفاتورة الإليكترونية فى ظل الطفرة التى تشهدها مصر وخاصة فى مجال الرقمنة والحكومة الإليكترونية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأعرب سيد الكرسلى رئيس الشعب التجارية بالغرفة التجارية عضو مجلس ادارة الغرفة، عن سعادته بالإقبال الكبير من التجار للمشاركة فى برنامج التدريب قبل تحديد الموعد النهائى للمشاركة فى الفاتورة الاليكترونية الذى تعلنه الدولة بما يعكس وعى التجار بأهمية الدمج المعلوماتى والتكنولوجى للأعمال التجارية والمالية والمحاسبية فى المرحلة القادمة.

وقال محمد السيد مدير الغرفة التجارية إنه جاء بناءاً علي كتاب مصلحة الضرائب بالإسماعيلية الوارد للغرفة والمتضمنه تعليمات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بشأن التوعية بعملية الانضمام إلي منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية.

وشارك بالحضور فى البرنامج، المهندس إيهاب زهدى نائب أمين صندوق الغرفة التجارية وأحمد إسماعيل رئيس الشئون الاقتصادية وأحمد فكرى رئيس قسم شئون التجار بالغرفة، بجانب التجار أصحاب الأنشطة بقاعة الاجتماعات بالدور الخامس بمبني الغرفة التجارية بالإسماعيلية.

وتضمنت قائمة المدربين، دكتور سامح محمد ممدوح مدير مكتب الارشاد الضريبى بمصلحة الضرائب ودار حوار مفتوح بينه وبين المشاركين حول معايير وشروط تطبيق الفاتورة الاليكترونية والأمان الإليكتروني للحسابات.

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