التضامن: تدريب وتأهيل 27 ألف قيادة توعوية دفعة أولى ببرنامج سفراء الوعي

اختتمت فعاليات برنامج سفراء الوعى لمحافظات القناة “الإسماعيلية وبورسعيد والسويس”، وشمال وجنوب سيناء والذي أقيم تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للإستعلامات ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.

تأتى هذه الفعاليات تحت شعار ( بالوعى مصر بتتغير للافضل ) ووفق الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية لمصر ٢٠٣٠ نحو مستقبل أفضل من خلال سواعد أبنائها وتنمية الوعى المجتمعى السليم ومن أجل الحفاظ على مصرنا الحبيبة ومواجهة تحديات العصر .

وشمل البرنامج والذي استمر لمدة ٥ أيام، خمس محافظات هي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء يمثلهم ٩٠ متدربا من العاملين في مجالات متنوعة حيث تلقي المتدربون محاضرات من متخصصين تناولت موضوعات حول بناء وتنمية المجتمع والأسرة وخلق وعى وتأهيل كوادر للمشاركة السياسية البناءة فى كافة مناحى الحياة والمعترك السياسي بالإضافة إلى المشاركة فى العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها حياة كريمة وتطوير الريف المصرى كذلك كيفية رفع الوعي لدي الفئات المستهدفة بخطط الدولة و رؤية مصر ٢٠٣٠ و شرح كل ما يدور علي أرض الوطن من إنجازات و تماشيا مع مفهوم الجمهورية الجديدة.

من جانبها صرحت مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالاسماعيلية بأن برنامج سفراء الوعى يهدف إلى تدريب وتأهيل ٢٧٠٠٠ قيادة توعوية كدفعة أولى لتكون قادرة على نشر الوعى فى المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية والسياحية والبيئية والزراعية والصحية والرياضية .

كما أشارت إلى أن البرنامج روعي فيه التنوع الثقافى والمكانى بين المشاركين فى البرنامج من أجل الوصول لكافة فئات المجتمع المصرى لتحقيق الولاء والانتماء للوطن والتصدى للدعاوى المغرضة والهدامة لصورة الدولة المصرية .