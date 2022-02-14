بعد تعافيها من كورونا.. منة عرفة تحتفل بعيد الحب.. شاهد

احتفلت الفنانة منة عرفة بعيد الحب، وشاركت صورة جديدة لها في أجواء احتفالية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت منة عرفة لجمهورها: “عيد حب سعيد على الجميع.. أبقوا على حب وسعادة”.

إصابة منة عرفة بفيروس كورونا:

وكشف الفنان محمود المهدى زوج الفنانة منه عرفة، في 2 فبراير الماضي عن تطورات الحالة الصحية لها بعد إعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب الفنان محمود المهدى عبر حسابه على فيسبوك "ربنا يشفي كل مريض يا رب بجد محدش يستهتر اليومين دول أنا ومنة كنا بطلنا ناخد الاحتياطات زي كل الناس.

وأضاف، وهيا تعبت جامد وأنا وأهلها واتعدينا كورونا بجد التعب صعب أوي وربنا يحمي كل واحد بجد خلو بالكم احنا شباب هنستحمل بس الأهل مش هتقدر بالذات الناس الكبيرة وادعلونا لو سمحتوا.

وأعلنت الفنانة منة عرفة عن إصابتها هى وزوجها وجميع أفراد عائلتها بفيروس كورونا.

وكتبت عبر خاصية ستوري على حسابها بـ 'إنستجرام": الحمد لله دائما وأبدا أنا ومانا والبيت كله ومحمود إيجابي كورونا، كلنا تعبانين جدا ادعولنا الموضوع طلع صعب أوي".