مستشار ألمانيا يهدد روسيا بعواقب وخيمة إذا هاجمت أوكرانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، الاثنين، أن ألمانيا خصصت 150 مليون يورو لدعم أوكرانيا، داعياً روسيا إلى التعامل "بإيجابية".

وأضاف شولتز، أن ألمانيا والحلفاء في الناتو يعملون لضمان أمن وسيادة أوكرانيا على أراضيها، مهددا بفرض حزمة عقوبات اقتصادية على روسيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع المستشار الألماني والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي رسالة إلى روسيا، قال شولتز إنه " لابد من تخفيف التوتر في المنطقة وأ، أي عدوان سيخلف نتائج اقتصادية واستراتيجية خطيرة"، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر للنشاط العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

وأشار إلى أنه يجري العمل بشكل حثيث على إعداد حزمة عقوبات ضد روسيا، مؤكدا استعداد الحلفاء لاتخاذ القرار اللازم في أي لحظة.

وشدد في كلمته على أن العقوبات المقترحة ستكون لها آثار وخيمة على الاقتصاد الروسي.

وأوضح مستشار ألمانيا أن "مسألة انضمام أوكرانيا للناتو ليست مطروحة حاليا ونستغرب تركيز موسكو عليها".

وتابع شولتز "نجدد تأكيدنا على الحاجة لخفض التصعيد وإجراء حوار مع روسيا".

بدوره، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي عقب اجتماعه مع شولتز، إن بلاده بحاجة إلى ضمان أمن الطاقة فيما يتعلق بـ"التيار الشمالي 2".

وأعلن رئيس أوكرانيا عن رغبة بلاده في عضوية حلف الناتو معتبرا إياها "ضمانا أمنيا" لأوكرانيا.

وأشار إلى أن أوكرانيا تعول على دعم ألمانيا في مسألة العضوية الكاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.