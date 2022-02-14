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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة الـ 7: سنفرض عقوبات اقتصادية هائلة على روسيا حال غزو أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديميربوتين
الرئيس الروسي فلاديميربوتين

حذر وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من أنهم على استعداد لفرض عقوبات اقتصادية ومالية جماعية على روسيا إذا أقدمت على أي عدوان عسكري ضد أوكرانيا.

وقال وزراء مالية مجموعة السبع - في بيان أوردت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين  مقتطفات منه - إن الحشد العسكري الروسي الجاري على الحدود الأوكرانية هو مدعاة لقلق بالغ .. ونحن وزراء مالية مجموعة السبع نؤكد استعدادنا للتصرف بسرعة وحزم لدعم الاقتصاد الأوكراني، وندعم  الجهود الجارية في تحديد مسار دبلوماسي بشكل عاجل تجاه خفض التصعيد".

وأكد البيان أن أولوية وزراء مالية مجموعة الدول السبع الفورية هي دعم الجهود لخفض تصعيد الوضع، مشددا على أن أي عدوان عسكري إضافي من جانب روسيا ضد أوكرانيا سيقابل برد سريع ومنسق وقوي.

وتابع البيان : "نحن مستعدون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية بشكل جماعي سيكون لها عواقب فورية وهائلة على الاقتصاد الروسي".

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