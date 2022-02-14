التعليم: تدريبات لرفع مهارات وقدرات المقيمين بالمدارس الفنية ..الاحد

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ تنفيذ ورشة عمل لاستكمال خطة قطاع التعليم الفني لرفع مهارات وقدرات المقيمين بـ مدارس التعليم الفني المطبق بها منهجية الجدارات (مرحلة اولى) على آليات التقييم النهائي.

وفي هذا الاطار ، قررت وزارة التربية والتعليم بدء تنفيذ ورشة العمل بعنوان "آليات التقييم النهائي وذلك من يوم الاحد القادم 20 فبراير 2022 في تمام الساعة 9 صباحا .

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري عموم التعليم الفني بالمديريات التعليمية ، بضرورة الاستعانة بمسئول التدريب بالتعليم الفني للتنبيه على المرشحين لحضور ورشة العمل وفق المقرات المحددة ، ويراعى صرف بدلات الانتقال لخارج المحافظة ، وتوفير جهز العرض بمقرات تنفيذ ورش العمل

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم، ضوابط منح شهادة الدبلوم لطلاب المدارس الفنية المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية الذين أتموا بنجاح جميع الوحدات المكونة للجدارة فى البرنامج واجتازوا التقييم النهائى للبرنامج.

خطاب رسمي

وقالت وزارة التربية والتعليم “سيتم إصدار شهادة الجدارات المهنية للطلاب تشمل جميع الجدارات التى اجتازوها بالبرنامج الدراسي”.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن الطلاب الذين فشلوا فى إكمال جميع الوحدات بنجاح فى البرنامج سوف يحصلون على إفادة رسمية توضح فقط جميع وحدات الجدارات التى أنجزها الطالب بنجاح.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ألا تعلن نتائج الشهادات إلا بعد الانتهاء من أعمال التحقيق الخارجي وتفيذ التوصيات الواردة فى تقرير التحقق الخارجي