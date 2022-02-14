شائعات إخوانية.. مصدر أمنى: لا يوجد إهمال طبي في مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته عناصر إخوانية هاربة بالخارج بصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بوجود إهمال طبى لبعض نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل .

وأكد المصدر أن هذه الإدعاءات عاريةً تماماً من الصحة وجميع النزلاء يتلقون رعاية طبية كاملة .

من ناحية أخرى قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليـد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليـد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.