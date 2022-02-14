عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

صدى البلد

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته بعض العناصر الإخبارية على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى من مزاعم حول إضراب أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام .

واكد المصدر عدم صحة تلك الإدعاءات.

ضبط صائغ يتاجر في العملة بحجم تعاملات 1.3 مليون جنيه بالمنيا

ضبط 7588 شخصا خلال 24 ساعة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

من ناحية أخري قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليـد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليـد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

إعادة المباراة وإيقاف لاعبين.. قرارات عاجلة من الفيفا بشأن أحداث مواجهة البرازيل والأرجنتين

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

بعد وفاة أم القاتل.. ارتفاع ضحايا "مذبحة دشنا" لـ3 قتلى و 3 مصابين

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

بعد تصديق السيسي.. 3 أهداف لمشروع قانون المالية الموحد

موضوعات متعلقة

ضبط صائغ يتاجر في العملة بحجم تعاملات 1.3 مليون جنيه بالمنيا

ضبط 7588 شخصا خلال 24 ساعة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

ترشيحاتنا

دراسة: تقليل السعرات الحرارية تساهم في مكافحة أمراض الشيخوخة

فرنسا.. الداخلية تفتح تحقيقا بعد مقتل 7 أشخاص في انفجار مروع

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين طلائع الجيش ومصر المقاصة بالدوري

ما حكم إخراج زكاة المال لشنط رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

التعليم تبحث تحويل المدارس الألمانية لـ دولية ذات طبيعة خاصة

السماح بالسفر للجميع.. الكويت تعلن إلغاء معظم قيود كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الشمر المغلي.. التخسيس والقولون أبرزها

جنون أوسكار إسحق يسيطر على التريلر الثاني لمسلسل Moon Knight.. فيديو وصور

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

فيديو

400 مليار دولار للتنمية..أبرز تصريحات السيسي في افتتاح “ إيجبس 2022”

مش عارف أخد حقي.. حمو بيكا: "لما ربنا يخدني هستريح".. فيديو

بعد إصابة حمو بيكا به.. تعرف على أعراض وأسباب مرض كرون ..فيديو

بعد 19عاما.. حسم الجدل حول عدم تحلل جثمان علاء ولي الدين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ