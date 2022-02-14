مدحت يوسف: مصر من الدول الرائدة في تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة

قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقا، إن الدولة المصرية تسعى لجذب الشركات العالمية الكبرى في مجال الاكتشافات والاستثمارات البترولية والغاز الطبيعي.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، "الرئيس السيسي وجه رسالة مهمة وجديدة؛ لفتح الأسواق للاستثمار في قطاع البترول والطاقة بدول القارة الأفريقية".

وأكد نائب رئيس هيئة البترول سابقا، أن "جذب الشركات العالمية المتخصصة في مجال البحث والاكتشافات البترولية؛ يسهم في زيادة إنتاجية مصر من البترول والغاز الطبيعي"، موضحا "مصر تعتمد على هذا الإنتاج مصدرًا أساسيًّا".

وأوضح "مصر إحدى الدول الرائدة في مجال تأمين احتياجات أوروبا من الطاقة، سواء الغاز الطبيعي أو الطاقة الكهربائية".