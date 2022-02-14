التعليم العالي: تكثيف جهود الضبطية القضائية لملاحقة الكيانات التعليمية الوهمية

قال عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن لجان الضبطية القضائية في الوزارة خلال الفترة القادمة وسوف تقوم بتكثف جهودها وملاحقاتها للكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا، منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.



وأضاف "عبد الغفار"، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكنهم الرجوع إلى مواقع التواصل الخاصة بالوزارة.





وكان قد تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة مركزالشروق للدراسات المتنوعة والبحث العلمي، والكائن مقرها في (شارع سعد زغلول برج الياسمين- المسلة ـ محافظة الفيوم)، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة في العديد من المجالات، ومنها (المعلوماتية في تخصص الحاسب الآلي ــ المعلوماتية في قسم المساحة والخرائط ــ إدارة العلوم التطبيقية في الخدمات الصحية)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الفيوم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد د. عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.