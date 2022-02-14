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توك شو

خبيرة: هيرا كاريزما يقضي على الحشرات في الشعر خلال ربع ساعة

رنا هاشم
رنا هاشم

قالت رنا هشام، خبيرة التجميل، والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما، إن براند هيرا كاريزما يعتمد على فكرة الكورسات لحل جميع مشاكل الشعر، مشيرة إلى أن كل كورس يحتوي على مواد متكاملة لتغذية الشعر، وحل جميع مشاكله.

وتابعت "هشام"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن هيرا كاريزما يحتوي على العديد من الكورسات مثل الكورس الأصفر الذي يعد أول بروتين طبي مرخص من قبل وزارة الصحي لفرد شعر الأطفال، أمام الكورس الأخضر  للشعر الكيرلي أو الشعر الهايش، أما الكورس الأحمر فمناسب للقضاء على الحشرات، وهذا الكورس يقضي على هذه المشكلة خلال ربع ساعة.

وأكدت أن الكورس الأزرق عبارة عن أمبولات متخصصة لإطالة الشعر، أما الكورس البني فهو كورس الحماية، ومكون من شامبو خالي من السلفات المضر للشعر والسيرم.

 


 خبيرة: الكورس البني من هيرا كاريزما لا يوصف لأي شخص

قالت رنا هشام، خبيرة التجميل، والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما، إن الكورس البني من هيرا كاريزما يحتوي على العديد من الزيوت والمواد الطبيعية، وآمن تمامًا على الأطفال، وهو عبارة عن الشامبو وسيرم، حمام كريم يتم وضعه على الشعر لمدة 15 دقيقة، ومن الممكن تصفيف الشعر بمشط واسع، وبعد ذلك يتم غسل الشعر ووضع عليه السيرم.

وتابعت "هشام"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الكورس البني من هيرا كاريزما لا يتم وصفه لأي أحد، مشيرة إلى أن الكول سنتر المختص بـ"هيرا كاريزما" يسأل المتصل الكثير من الأسئلة، لترشيح الكورس المناسب لعلاج أي مشكلة في الشعر.

ولفتت إلى أن هيرا كاريزما متوفر في كافة الصيدليات، وفي حال عدم وجوده من الممكن التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بهيرا كاريزما لمعرفة أقرب مكان يتوفر فيه الكورس.


خبيرة تجميل: "هيرا كاريزما هيخلي الشعر يتنفس"

قالت رنا هشام، خبيرة التجميل، والمستشار الطبي لبراند هيرا كاريزما، إن السيرم الخاص بهيرا كاريزما من الممكن استخدامه يوميًا بدون أي مشكلة، مشيرة إلى أن فروة الرأس تستفيد بصورة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المتواجدة في السيرم، ويساهم في علاج مشكلة الفراغات أو تساقط الشعر.

وتابعت "هشام"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن السيرم مناسب جدًا للشعر الخفيف أو الدهني، مشيرة إلى ضرورة عدم غسل الشعر مرة، أو مرتين أسبوعيًا، وفي حال وجود فراغات في الشعر من الممكن وضع سيرم هيراكاريزما على فروة الرأس أو جذور الشعر.

وأضافت أن الكورس البني من هيرا كاريزما يساعد على نعومة الشعر، وزيادة الانسيابية بصورة كبيرة، معقبة: "مع الكورس البني الشعر هيتنفس".  

 

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