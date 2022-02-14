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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي كساب تشوق الجمهور للجزء الثالث من مسلسل اللعبة

صدى البلد

روجت مي كساب للجزء الثالث من مسلسل العبة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت مي كساب: “٦ أيام واللعبه ترن تري رن تري رن شيمو السنة دي واحدة تانية خالص خالص #اللعبه_٣ #اللعب_مع_الكبار حصريا علي #شاهد_vip”.

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مي كساب تروج لمسلسلها الحلم عبر إنستجرام

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مي كساب تحتفل بعيد زواجها السابع: عقبال المؤبد


وروجت مي كساب لأحدث أعمالها الدرامية، مسلسل “الحلم”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت صورة مع الفنانة صابرين من المسلسل،وكتبت معلقة من خلالها:ما تربحيش قوي يا أبله عايده ورباب الحب بدون شروط #الحلم يعرض يوميا علي #قناه_الحياه من السبت للأربعاء الساعه ٩ مساءً والإعادة ١ صباحا.

 

الفنانة صابرين مسلسل اللعبة مي كساب الفنانة مى كساب مسلسل “الحلم”

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