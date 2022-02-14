مي كساب تشوق الجمهور للجزء الثالث من مسلسل اللعبة

روجت مي كساب للجزء الثالث من مسلسل العبة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت مي كساب: “٦ أيام واللعبه ترن تري رن تري رن شيمو السنة دي واحدة تانية خالص خالص #اللعبه_٣ #اللعب_مع_الكبار حصريا علي #شاهد_vip”.



وروجت مي كساب لأحدث أعمالها الدرامية، مسلسل “الحلم”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت صورة مع الفنانة صابرين من المسلسل،وكتبت معلقة من خلالها:ما تربحيش قوي يا أبله عايده ورباب الحب بدون شروط #الحلم يعرض يوميا علي #قناه_الحياه من السبت للأربعاء الساعه ٩ مساءً والإعادة ١ صباحا.