مي كساب تروج لمسلسلها الحلم عبر إنستجرام

روجت الفنانة مي كساب لمسلسلها الجديد الحلم عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتناعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشرت مي صورة جديدة لها من داخل كوالس التصوير برفقة النجمة صابرين ،وعلقت قائلةً :" مسلسل #الحلم يعرض يوميا علي #قتاه_الحياه من السبت للأربعاء الساعه ٩ مساء والإعادة ١ صباحا "

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ،وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :"بشوفو عشانك"،"مسلسل جامدوالأداء تحفة أوي "،"إية الجمال دة ".

وتحدثت الفنانة صابرين عن دورها في مسلسل "الحلم"، قائلة: "دور جديد عليا وأول مرة أعمله .. وهو عبارة عن سيدة تبدو انها شريرة وقوية ولكن في الحقيقة هي عكس كده".

وأضافت صابرين في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن المسلسل يناقش العلاقات الأسرية، معقبة: "ودي افتقدناها من زمان، وافتقدنا إن على قد ما يكون فيه شدة، يكون فيه حنية".

وتابعت الفنانة أن المسلسل يتناول معيشة الناس في العشوائيات وفي حي الأسمرات، والتطورات التي تحدث في المجتمع، معقبة: "بناء الإنسان قبل بناء الحجر .. والإنسان هو اللي بيصنع المعجزات".

وواصلت صابرين: "المسلسل بيتناول دراما حقيقية واقعية .. وكل الأماكن التي تم تصويرها في المسلسل هي أماكن حقيقية .. وروحنا أماكن كثيرة جداً .. وعيشنا المعاناة كاملة معاهم".

وكشفت الفنانة قائلة: "انا في اللوكيشن حالياً .. ولسة بنصور .. ومخلصناش تصوير المسلسل رغم ان اليوم هو العرض الأول له".