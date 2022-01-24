عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي كساب تروج لمسلسلها الحلم عبر إنستجرام

صدى البلد

روجت الفنانة مي كساب لمسلسلها الجديد الحلم عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتناعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

ونشرت مي صورة جديدة لها من داخل كوالس التصوير برفقة النجمة صابرين ،وعلقت قائلةً :" مسلسل #الحلم يعرض يوميا علي #قتاه_الحياه من السبت للأربعاء الساعه ٩ مساء والإعادة ١ صباحا "

 

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ،وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :"بشوفو عشانك"،"مسلسل جامدوالأداء تحفة أوي "،"إية الجمال دة ".

 

وتحدثت الفنانة صابرين عن دورها في مسلسل "الحلم"، قائلة: "دور جديد عليا وأول مرة أعمله .. وهو عبارة عن سيدة تبدو انها شريرة وقوية ولكن في الحقيقة هي عكس كده".

 

وأضافت صابرين في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن المسلسل يناقش العلاقات الأسرية، معقبة: "ودي افتقدناها من زمان، وافتقدنا إن على قد ما يكون فيه شدة، يكون فيه حنية".

 

وتابعت الفنانة أن المسلسل يتناول معيشة الناس في العشوائيات وفي حي الأسمرات، والتطورات التي تحدث في المجتمع، معقبة: "بناء الإنسان قبل بناء الحجر .. والإنسان هو اللي بيصنع المعجزات".

 

وواصلت صابرين: "المسلسل بيتناول دراما حقيقية واقعية .. وكل الأماكن التي تم تصويرها في المسلسل هي أماكن حقيقية .. وروحنا أماكن كثيرة جداً .. وعيشنا المعاناة كاملة معاهم".

 

وكشفت الفنانة قائلة: "انا في اللوكيشن حالياً .. ولسة بنصور .. ومخلصناش تصوير المسلسل رغم ان اليوم هو العرض الأول له".

مسلسل “الحلم” اعمال مى كساب أعمال صابرين اخبار الفنانين على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 24-1-2022

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 24- 1- 2022

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات يكشف حقيقة العينة الإيجابية لـ6 لاعبين في الدوري المصري

الصين تسجل انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا

غطتها الفضلات.. رضيعة تبقى بجوار جثة والدتها 5 أيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 تصريحا|وزير التعليم يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر المقبل

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون.. اتحاد الكرة: بعثة مصر آمنة

أول تعليق من منى زكي على أزمة فيلم "صحاب ولا أعز"

بعد 14 سنة زواجا.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص وينتحر من أعلى جسر

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

سبوتنيك: الدفاعات الجوية تتصدى لقذائف معادية بسماء أبو ظبي

تسببت في وفاة أمي بسبب لقاح كورونا ومش عارف أنام..مبروك عطية يرد

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

ممنوع خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.. نصائح الصحة للوقاية من نزلات البرد

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

تذاكر مجانية ولقاحات كورونا للرواد.. ما الجديد في معرض الكتاب 2022؟ "فيديو"

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ