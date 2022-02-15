موجز السوشيال ميديا: أنغام تروج لحفل جديد بقصر عابدين.. هاشتاج عيد الحب يتصدر تويتر

رصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
أنغام تروج لحفل جديد بقصر عابدين في 25 فبراير
مي كساب تشوق الجمهور للجزء الثالث من مسلسل اللعبة
عمرو دياب يعلق على اندماج طفل بأغانيه من اخر حفلاته
تامر حسني يهنئ زوجته بعيد الحب: ربنا يخليكي ليا ولأولادنا
أحمد جمال يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات
برفقة زوجها.. درة تبهر متابعيها بجلسة تصوير جديدة في عيد الحب
شكرا أبطال الأهلي .. جماهير القلعة الحمراء تواصل دعم الفريق بهاشتاج جديد