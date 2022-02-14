شكرا أبطال الأهلي .. جماهير القلعة الحمراء تواصل دعم الفريق بهاشتاج جديد

دشن جماهير النادي الأهلي هاشتاج شكرا أبطال الأهلي، احتفالا بتتويج النادي ببطولة جديدة، واستمر الهاشتاج لأيام متواصلة دعما للفريق وتعبيرا عن السعادة بالمركز الثالث على العالم.

وتفاعل جماهير القلعة الحمراء بالتغريدات المهنئة للاعبين، وعبروا عن سعادتهم بالأداء المميز أمام فريق الهلال السعودي.

وتوج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه العريض على الهلال السعودي 4 /صفر اليوم السبت في أبوظبي، في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الحفاظ على لقبه في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، عندما يلعب أمام الهلال السوداني.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الهلال السوداني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب الهلال.

ويلعب الأهلي مباراته أمام الهلال السوداني، الجمعة المقبل 18 فبراير، على ملعب الهلال وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويشارك الأهلي، في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة الهلال والمريخ من السودان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب إفريقي.