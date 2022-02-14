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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تخص محمد الشناوي .. شوبير يعلن مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

زف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة سارة لعشاق جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشأن محمد الشناوي حارس المرمى.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : “ محمد الشناوي هيلعب مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا المقبلة ”.

وأضاف : “ قابلت الشناوي في الإمارات ، وتحدثت معه وأكد لي إنه جاهز وسيلعب مباراة الأهلي والهلال السوداني”.

كان محمد الشناوي تعرض لإصابة عضلية قوية خلال مشاركته مع منتخب مصر بمنافسات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة .

وعلى جانب آخر ، يستهل  الأهلي مشواره في الحفاظ على لقبه في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، عندما يلعب أمام الهلال السوداني.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الهلال السوداني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب الهلال.

ويلعب الأهلي مباراته أمام الهلال السوداني، الجمعة المقبل 18 فبراير، على ملعب الهلال وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويشارك الأهلي، في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة الهلال والمريخ من السودان، بالإضافة إلى صن داونز الجنوب إفريقي.

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