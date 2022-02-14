برفقة زوجها.. درة تبهر متابعيها بجلسة تصوير جديدة في عيد الحب |شاهد

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها، مقطع فيديو رفقة زوجها من أحدث جلسة تصوير في عيد الحب، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بفستان ستان باللون الأخضر الفاتح، ولوك كلاسيكي أنيق لكلاهما في جلسة تصوير لاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

ويعرض حالياً لـ درة فيلم “الكاهن”، الذي يشاركها بطولته محمود حميدة، وجمال سليمان وإياد نصار وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب تأليف محمد ناير إخراج عثمان أبو لبن، وهو يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات.

وتستعرض الأحداث ملاحقة صحفيين لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهما لمأساة إنسانية تعصف بحياتهما الشخصية، وبمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.