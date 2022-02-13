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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط الثلوج .. إطلالة جذابة لـ درة عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة درة جمهورها بصور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت درة في الصورة بإطلالة شتوية جذابة وسط الثلوج مرتدية جاكيت باللون الأبيض ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

درة تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

باطلالة شتوية.. درة تتألق في أحدث ظهور مع زوجها


ويعرض حالياً لـ درة فيلم “الكاهن”، الذي يشاركها بطولته، محمود حميدة، وجمال سليمان وإياد نصار وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب تأليف محمد ناير إخراج عثمان أبو لبن، وهو يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات.

وتستعرض الأحداث ملاحقة صحفيين لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهما لمأساة إنسانية تعصف بحياتهما الشخصية، وبمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.

أحدث أعمال درة اطلالات درة أحدث ظهور ل درة اخر اعمال درة

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