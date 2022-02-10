باطلالة شتوية.. درة تتألق في أحدث ظهور مع زوجها

شاركت الفنانة درة جمهورها بصور جديدة تجمعها بزوجها هاني سعد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت درة في الصور باطلالة شتوية خلال زيارتها لإحدى المدن الخارجية وعلقت قائلة "عودة الي هذا اليوم مع حبي".

ويعرض حالياً لـ درة فيلم “الكاهن”، الذي يشاركها بطولته، محمود حميدة، وجمال سليمان وإياد نصار وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب تأليف محمد ناير إخراج عثمان أبو لبن، وهو يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات.

وتستعرض الأحداث ملاحقة صحفيين لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهما لمأساة إنسانية تعصف بحياتهما الشخصية، وبمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.