عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة درة جمهورها بصور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت درة في الصور باطلالة شتوية جذابة  خلال زيارتها لإحدى المدن  ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

باطلالة شتوية.. درة تتألق في أحدث ظهور مع زوجها

بالأبيض والأسود.. درة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

ويعرض حالياً لـ درة فيلم “الكاهن”، الذي يشاركها بطولته، محمود حميدة، وجمال سليمان وإياد نصار وحسين فهمي وفتحي عبد الوهاب تأليف محمد ناير إخراج عثمان أبو لبن، وهو يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات.

وتستعرض الأحداث ملاحقة صحفيين لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهما لمأساة إنسانية تعصف بحياتهما الشخصية، وبمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.

أحدث أعمال درة أحدث ظهور ل درة صورة درة اطلالات درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطر يقترب .. محمد الباز : الكلام عن غرق الإسكندرية مش هزار

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد كاملا برئاسة مرتضى منصور

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

بعد ارتفاعه المفاجيء.. أسعار الذهب اليوم السبت 12 فبراير 2022

حالة الطقس غدا.. الأرصاد: بداية تحسن الأحوال الجوية | فيديو

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

مفيش مطر وأجواء صقيع .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ترشيحاتنا

سي دي سي: فعالية الجرعة المعززة ضد كورونا تتراجع بعد 4 أشهر

أبرزها الأهلي والهلال والزمالك وأتلتيكو.. مباريات اليوم السبت 12 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

فضل العمرة في شهر رجب .. 15 حقيقة لا يعرفها كثيرون

كمساري قطار يضرب طفلا بعنف.. وتصرف مفاجئ من مسافرة |فيديو

مكرم الحزقي عن مواجهة الأهلي والهلال السعودي: قمة عربية من أجل برونزية

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السعودي بمونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

فيديو

فيديو .. من هو كوكسال بابا وسبب ظهوره مع عمر كمال

بسبب أبو جبل والبنات.. مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ