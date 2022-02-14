انهيار المباني.. انفجار عنيف في مصنع للمتفجرات يهز بولندا

هز انفجار عنيف، اليوم الإثنين، مصنعا للمتفجرات في بولندا حسبما ذكرت إذاعة RMF FM.

وذكرت الإذاعة أن الانفجار وقع في مصنع تابع لشركة "نيترو إيرج” المتخصصة في تصنيع الديناميت في بلدة كروبسكي مون في محافظة سيليزيا، أسفر عن انهيار أحد مباني المصنع، دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا، فيما يجري البحث عن شخصين كانا في مكان الحادث في لحظة وقوعه.

وأرسلت السلطات عشرات من رجال الإطفاء ومروحيات إسعاف إلى المصنع المنكوب.

وفي يناير 2021، أسفر انفجار في مصنع آخر تابع لشركة "نيترو إيرج” في بلدة بيرون جنوبي بولندا عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.