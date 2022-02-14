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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الكندية تتراجع عن شهادة تطعيم كورونا

تطعيمات كورونا تقي
تطعيمات كورونا تقي من أعراض المرض الخطرة

رضخت الحكومة الكندية لضغوط الشارع، وأعلنت إنها ستوقف شهادة التطعيم خلال الفترة القليلة المقبلة، لكن الحكومة تقول إنها لم ترضخ وتحركت من نفسها، وفق ماذكرت وسائل اعلام متفرقة.

 

وذكر دويج فورد الوزير في مقاطعة أونتاريو الكندية، أنه سيتم خلال أسبوعين إلغاء شهادة التطعيم ضد كورونا، فيما احتجاج الشاحنات بالعاصمة أوتاوا لا يزال مستمرا.

 

وقال فورد، إن القرار ليس مرجعه الاحتجاجات التي أغلقت الحدود وأصابت أوتاوا بالشلل، ولكن لأن "القيام بذلك بات آمنا"، مبينا أن "المقاطعة ستلغي مطلع مارس المقبل شرط إبراز ما يثبت تلقي اللقاح قبل دخول المطاعم والمقاهي وقاعات التدريب الرياضي والفعاليات الرياضية".

 

وتريد المقاطعة أيضا إلغاء قيد الاكتفاء بنصف الطاقة الاستيعابية في المطاعم الخميس المقبل، أي قبل أربعة أيام من الموعد المقرر.

 

ولم يحدد فورد جدولا زمنيا لإلغاء قيد وضع الكمامات في الأماكن العامة.

 

وسبق أعيد فتح المعبر الحدودي الأكثر ازدحاما بين الولايات المتحدة وكندا مرة ثانية اليوم الإثنين، بعد أن أبعدت الشرطة آخر المتظاهرين الذين كانوا قد احتشدوا فوق جسر "أمباسادور" طوال أسبوع تقريبا في احتجاج مناهض للقيود التي تفرضها كندا لكبح جماح فيروس كورونا.

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