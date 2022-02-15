العثور على جثة سيدة أسفل كوبرى نكلا بمنشأة القناطر

تم العثور على جثة سيدة مسنة حوالي 80 عاما أسفل كوبرى نكلا بمنطقة منشأة القناطر، وتم استخراجها من قبل العمال القائمين على تنظيف الرشاح وذلك أثناء إجراء عملية تنظيف رشاح بصفة دورية باستخدام كراكة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة لسيدة مسنة تبلغ من العمر حوالي 80 عاما أسفل كوبرى نكلا بمنطقة منشأة القناطر.

وبعد دقائق من تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة لمكان الواقعة، وتبين صحة البلاغ، وتم استخراج جثمان السيدة أثناء إجراء عملية التنظيف التي تتم بصفة دورية باستخدام كراكة تعمل على تنظيف الرشاح.

وبعمل التحريات تبين أن الجثة لسيدة مسنة مجهولة الهوية، ويتم فحص بلاغات التغيب لمعرفة هويتها، تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.