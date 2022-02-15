نظر محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر..اليوم

تنظر محكمة الجنايات بجنوب القاهرة، محاكمة شاب متهم بالتعدي على فتاة بدائرة قسم مدينة نصر،وكانت أمرت المحكمة بإحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف على قواه العقلية.

وتعود البداية عندما تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر، يفيد بقيام شخص بالتعدي على فتاةتعمل موظفة بإحدى الشركات الخاصة، أثناء استقلالها إحدى الحافلات.

وبإجراء التحريات، تبين إنه أثناء استقلال فتاة موظفة بإحدى الشركات الخاصة إحدى الحافلات، قام أحد الأشخاصبالتعدي عليها بالضرب، إلا أن المارة تمكنوا من انقاذ الفتاة، وضبط المتهم وتسليمه إلى قسم الشرطة.

حرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات، والتي بدورها أحالته إلى المحاكمة الجنائية.