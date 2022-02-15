عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر..اليوم

صدى البلد

تنظر محكمة الجنايات بجنوب القاهرة، محاكمة شاب متهم بالتعدي على فتاة بدائرة قسم مدينة نصر،وكانت أمرت المحكمة بإحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف على قواه العقلية.

 

وتعود البداية عندما تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر، يفيد بقيام شخص بالتعدي على فتاةتعمل موظفة بإحدى الشركات الخاصة، أثناء استقلالها إحدى الحافلات.

وبإجراء التحريات، تبين إنه أثناء استقلال فتاة موظفة بإحدى الشركات الخاصة إحدى الحافلات، قام أحد الأشخاصبالتعدي عليها بالضرب، إلا أن المارة تمكنوا من انقاذ الفتاة، وضبط المتهم وتسليمه إلى قسم الشرطة.

 

حرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات، والتي بدورها أحالته إلى المحاكمة الجنائية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح.. الأرصاد: طقس غير مستقر يضرب البلاد لمدة 72ساعة من الجمعة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

بلع لسانه.. تفاصيل إصابة هشام حافظ لاعب المقاصة أمام طلائع الجيش

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

بيراميدز .. الأسباب الحقيقية لاعتزال عبد الله السعيد

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

بمقدم 40 ألفا| طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة.. تفاصيل

بأمر ملكي.. إعدام مصري ارتكب جريمة قتل في السعودية

موضوعات متعلقة

الجنايات تؤجل محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين لمرافعة المتهمين الأول والرابع في قضية الآثار الكبرى

جدي بتاع صلح.. ماذا قال حفيد علاء حسانين في قضية الآثار الكبري

شاهد النفي في «الآثار الكبرى»:توسطت لإعادة 2 مليون دولار إلى حسن راتب

تليفونه اتقفل.. ماذا قالت زوجة علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى

خفير علاء حسانين.. شاهد النفي الأول في قضية الآثار الكبرى

علاء حسانين يتاجر في الآثار؟.. سؤال الدفاع لشاهد النفي

تأجيل محاكمة بطرس غالي في قضية فساد الجمارك لجلسة 10 مارس

تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة طفل ملقاة بالقمامة بـ الشرابية

ترشيحاتنا

كواليس جولة الرئيس السيسي داخل معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"

أحمد العوضي خارج موسم رمضان 2022

فضل سورة التوبة في الرقية .. أسرار لا تعرفها عن المنكلة

طفرة طبية.. سمكة مصنعة من قلب إنسان تبشر بقلوب اصطناعية في المستقبل|فيديو

من الملاعق الخشبية للاستحمام بالثلج.. تقاليد الاحتفال بعيد الحب حول العالم

طارق العشري: طلائع الجيش يحتاج لمزيد من الوقت لتحقيق الانسجام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معنديش مشكلة مراتي تعمل دور رومانسي.. انتقادات حادة للمخرج هادي الباجوري بسبب التقبيل

فى عيد الحب.. إلهام عبد البديع تعلن خطوبتها على وليد سامى |صور

أضرار شرب الليمون المغلي على الريق .. أضرار كارثية للرجال والنساء

علاج حروق الماء المغلي في المنزل .. واحذر من 4 اثار جانبية

فيديو

دينا الشربيني تعلق على نجاح مسرحية أحفاد ريا وسكينة.. فيديو

حب زي الروايات .. محمد واجه الكل وتزوج مريم من قصار القامة

فيديو.. قصة اعتزال سهير البابلي الفن وكيف أقنعها الشعراوي بالعودة للشاشة

محمد قماح يطرح أغنية “أحضنينى” مع إيناس الليثى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ