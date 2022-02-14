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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. وفاة متظاهر وإصابة 102 من أفراد الشرطة بالخرطوم

السودان.. وفاة متظاهر
السودان.. وفاة متظاهر وإصابة 102 من أفراد الشرطة بالخرطوم

أعلنت الشرطة في السودان أن أكثر من 100 من أفرادها أصيبوا بإصابات "بالغة"، أحدهم بطلق ناري خلال مسيرات شهدتها العاصمة الخرطوم الاثنين.

وذكر المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان أن 102 من أفرادها أصيبوا، وأفادت بوفاة متظاهر خلال المسيرات، التي قالت الشرطة إنها تعاملت معها "بالقوة القانونية المعقولة".

وأضاف البيان أن محلية أم درمان شهدت "أحداثاً مؤسفة بالتعدي على المباني والمؤسسات الاستراتيجية الهامة".

وأشارت السلطات في السودان إلى قيام المتظاهرين بتهشيم الواجهة الأمامية لمبنى البرلمان وإضرام النيران بالقرب من محطة الوقود الملحقة بالمبنى وإلحاق الضرر بعدد من المركبات والمسجد.

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وفي وقت سابق الاثنين، قالت اللجنة المركزية لأطباء السودان إن شخصين قضيا خلال الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في العاصمة.

في سياق آخر، قال بيان صادر عن مجلس السيادة في السودان، اليوم الإثنين، إن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس عين الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع.

يتزامن ذلك مع اندلاع مواجهات بين الشرطة السودانية ومتظاهرين وسط الخرطوم، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

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