لمحبي الفرايز.. ابتكار أول عطر فرنسي برائحة البطاطس المقلية

من منا لم يقع في حب البطاطس المقلية أو ذاب كقطعة منها في الزيت بمجرد شم رائحتها، إنه أمر استغلته إحدى شركات العطور الفرنسية وصنعت أول عطر برائحة البطاطس في عيد الحب.

أنتجت شركة أيداهو الفرنسية عطر «فرايتس» وهو عطر محدود الإصدار متاح على موقع الشركة، ويأتي في زجاجة بلورية رائعة المظهر سعة 1.7 أونصة (نحو 50 ملي).

وأوضح شركة العطور الفرنسية Idaho Potato (IPC) أن العطر تم إطلاقه في بمناسبة عيد الحب وهو متاح فقط على موقع IPC.

وقامت الشركة بتعبئة واحدة من أكثر الروائح التي لا تقاوم في العالم، وهي البطاطس الطازجة المقلية على الطريقة الفرنسية، في الوقت المناسب لعيد الحب.

ويأتي العطر تحت أسس علمية مستندًا إلى دراسة استقصائية وطنية حديثة، أشارت إلى أن ما يقرب من 90 في المائة من الأمريكيين لا يستطيعون مقاومة رائحة البطاطس المقلية المملحة.

وأوضح «جامي هيجام» الرئيس والمدير التنفيذي لشركة IPC: "سواء كنت داخل مطعم أو تمر به، فمن شبه المستحيل ألا تطلب باكيت بطاطس مقلية ووتناول قضمة منها قبل أن تنغمس في وجبتك".

وأضاف: "رائحة البطاطس جيدة جدًا بحيث لا تقاوم.. وهذا العطر هدية عظيمة لمحبيها".

وبعد مشاركة صور زجاجة العطر على الإنترنت، كان لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض التعليقات المثيرة للاهتمام حول هذا الابتكار الغريب.

فيما سخر أحد مستخدمي مواقع التواصل، ردا على الشركة: "يوم كذبة أبريل لا يزال على بُعد أسابيع.. لماذا تكذبون الآن؟".