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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ختام فعاليات قافلة غرب ووسط الدلتا الثقافي بوادي النطرون

صدى البلد

اختتم إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات القافلة الثقافية بقرية الصفا والمروة التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والتي استمرت لمدة 3 أيام، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

تضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الورش الأدبية والفنية، منها ورشة تدوير خامات البيئة وإعادة استخدامها في عمل عرائس ولعب للأطفال، وورشة لتعليم الرسم والتلوين، وأخرى لاكتشاف المواهب الفنية في مجالات الشعر والإلقاء والغناء، وورشة حكي.

شارك في الفعاليات، الفنانون: أحمد الجندي، ومحمد الروبي، ووائل الشبكي، وأميرة عبد السلام، وياسمين ناصر، وغرام وائل.

كما تضمنت فعاليات اليوم الختامي حفلا فنيا لفرقة أبو قير للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، حيث قدمت الفرقة باقة مختارة من أجمل الأغاني الوطنية وأغنيات زمن الفن الجميل، منها: (على بالي، عيون بهية، سواح، بسبوسة، أسمر يا أسمراني، جميل وأسمر، يونس، على رمش عيونها، تسلم الأيادي، يا أغلى اسم في الوجود، كل يوم، أما براوة)، وذلك بمشاركة الفنان محمد حسن.

وفي سياق متصل، يستعد إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي لإطلاق قافلة ثقافية ومسرح متنقل بقرية الياس التابعة لمركز وادي النطرون، غدا الأربعاء، حيث تستمر لمدة 3 أيام، تقدم خلالها مجموعة متنوعة من الورش الثقافية والعروض الفنية، بمشاركة الفرق التابعة للإقليم، وذلك بهدف الوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق النائية والمحرومة، وتحقيق العدالة الثقافية.

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