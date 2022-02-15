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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تتبرع بـ 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا لإفريقيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، تبرع الولايات المتحدة بـ 5 ملايين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون إلى الاتحاد الإفريقي.

وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر: "أعلنت أن الولايات المتحدة تتبرع بـ 5 ملايين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون إلى صندوق الاتحاد الافريقي الخاص بالتلقيج "أفات"".

وأضاف: "سيتم توزيع لقاح صممته إفريقيا من أجل إفريقيا، معا يمكننا القضاء على هذا الوباء".

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الصحة العالمية: أفريقيا أصبحت قادرة على السيطرة على كورونا

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الصحة العالمية: 7 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام بسبب تلوث الهواء.. ونواب: مصر اتخذت خطوات مسبقة للحد من خطورة الأمر.. والدولة استهدفت ملف التحسين البيئي

وعرضت فضائية " سكاي نيوز " تقريرا عن الحالة الطبية للقارة الافريقية ، وأخر ما تم الوصول إليه فيما يخص جائحة كورونا .

وأفاد التقرير ، بأن الصحة العالمية أعلنت أن قارة أفريقيا باتت لديها الاستطاعة للسيطرة على الجائحة .

كما صرحت المديرة الإقليمية للقارة أن هناك بشرى بأن القارة أصبحت لديها السيطرة للتغلب على جائحة كورونا ، خاصة مع زيادة وتيرة التطعيمات .

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن "المرحلة الحادة" من جائحة كورونا قد تنتهي خلال العام الجاري، في حال تلقيح 70% من سكان العالم.

وأضاف خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب إفريقيا "نعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة شرط تلقيح 70 % من سكان العالم بحلول منتصف العام، بحدود يونيو أو يوليو".

وتابع مدير الصحة العالمية "الأمر في أيدينا.. إنها مسألة اختيار"، حسب وكالة "فرانس برس".

منظمة الصحة العالمية جائحة كورونا الصحة العالمية الاتحاد الافريقي لقاح كورونا

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