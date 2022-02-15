الولايات المتحدة تتبرع بـ 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا لإفريقيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، تبرع الولايات المتحدة بـ 5 ملايين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون إلى الاتحاد الإفريقي.

وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر: "أعلنت أن الولايات المتحدة تتبرع بـ 5 ملايين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون إلى صندوق الاتحاد الافريقي الخاص بالتلقيج "أفات"".

وأضاف: "سيتم توزيع لقاح صممته إفريقيا من أجل إفريقيا، معا يمكننا القضاء على هذا الوباء".

وعرضت فضائية " سكاي نيوز " تقريرا عن الحالة الطبية للقارة الافريقية ، وأخر ما تم الوصول إليه فيما يخص جائحة كورونا .

وأفاد التقرير ، بأن الصحة العالمية أعلنت أن قارة أفريقيا باتت لديها الاستطاعة للسيطرة على الجائحة .

كما صرحت المديرة الإقليمية للقارة أن هناك بشرى بأن القارة أصبحت لديها السيطرة للتغلب على جائحة كورونا ، خاصة مع زيادة وتيرة التطعيمات .

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن "المرحلة الحادة" من جائحة كورونا قد تنتهي خلال العام الجاري، في حال تلقيح 70% من سكان العالم.

وأضاف خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب إفريقيا "نعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة شرط تلقيح 70 % من سكان العالم بحلول منتصف العام، بحدود يونيو أو يوليو".

وتابع مدير الصحة العالمية "الأمر في أيدينا.. إنها مسألة اختيار"، حسب وكالة "فرانس برس".