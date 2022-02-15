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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحقيقات موسعة في واقعة الشروع بقتل بائع بعين شمس

صدى البلد

تباشر نيابة عين شمس، التحقيقات  مع عاطل متهم بالشروع في قتل بائع طعنا بالمطواه أثناء التشاجر معا وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وطلبت الصحيفة الجنائية للمتهم .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عین شمس بمدیریة أمن القاھرة يفيد بتلقي إشارة من إحدى المستشفیات بإستقبالھا (بائع متجول، مقیم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى بالجسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

سلاح أبیض

وبالفحص تـبـیـن أنه حـال تـواجـد المصـاب بدائرة القسم حدثت مشادة كلامیة بینه وبین (أحد  الأشخاص، مقیم بدائرةالقسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرھا المتھم بالتعدى على المجنى علیه بإستخدام سلاح أبیض "مطواة " كانتبحوزته محدثا إصابته المنوه عنھا ولاذ بالفرار.

وعقب تقنین الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته السـلاح الأبیض المُستخدم فـى إرتكاب الواقعـة،وبمواجھته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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